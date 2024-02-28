Kafes-46 operasyonunda tutuklama sayısı 21’e yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-46" operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş’in (Yurt dışı firar) yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini kaydetti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar sonucu; 48 şüpheli yakalanırken, 20 adet ruhsatsız yabanca, 11 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çelik yelek, 68 şişe sahte alkol ve bin 170 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.