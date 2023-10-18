''Kafes'' operasyonunda 8 tutuklama

Tekirdağ'da polis ekipleri, ''Kafes'' operasyonları kapsamında ''Bulutlar Çetesi'' olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik 13 Ekim'de operasyon düzenledi.

Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda 27 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Diğer illerde de gözaltına alınan şüpheliler, Tekirdağ'a getirildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü savcılıkça, 16'sı ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.