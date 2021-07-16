Kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcının sağlık durumu açıklandı

Gaziantep'te kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Burç Mahallesi'ndeki dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan bakıcısı Cebrail Korkmaz, dün yiyecek vermek için girdiği kafeste 7 yaşındaki aslanın saldırısına uğramıştı.

Korkmaz'ı baş ve göğüs kısmından yaralayan aslan daha sonra kapısı açık kafesten kaçtı.

Olay sonrası alarm durumuna geçilerek bahçedeki ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.



Yaralanan Korkmaz ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs bölgesinden ameliyat edilen Cebrail Korkmaz'ın gözlem altına tutulduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ASLAN UYUŞTURUCU İĞNE İLE VURULMUŞTU



Öte yandan kaçtıktan sonra yakalanırken uyuşturucu iğne vurularak uyutulan aslan ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar kafesine konuldu. Kısa süreli paniğin yaşandığı ve durumun normale döndüğü hayvanat bahçesinde ziyaretçiler ağırlanmaya devam ediliyor.