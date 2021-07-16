Kafesinden kaçan aslanın ve saldırdığı bakıcının sağlık durumu belli oldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bakıcısına saldırıp, kafesinden kaçınca yakalanarak iğneyle uyutulan aslanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bakıcının ise göğüs bölgesinden başarılı ameliyat geçirdiği, gözlem amaçlı hastanede olduğu öğrenildi.

DHA 16.07.2021 - 15:54

Kafesinden kaçan aslanın ve saldırdığı bakıcının sağlık durumu belli oldu

İlişkili Haber

Gaziantep'te aslan kafesten kaçtı: 4 yaralı

Gaziantep'te aslan kafesten kaçtı: 4 yaralı

Gaziantep'te kafesinden kaçan aslan ve saldırdığı bakıcısının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Burç Mahallesi'ndeki dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan bakıcısı Cebrail Korkmaz, dün yiyecek vermek için girdiği kafeste 7 yaşındaki aslanın saldırısına uğramıştı.

Korkmaz'ı baş ve göğüs kısmından yaralayan aslan daha sonra kapısı açık kafesten kaçtı.

Olay sonrası alarm durumuna geçilerek bahçedeki ziyaretçiler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Yaralanan Korkmaz ise Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs bölgesinden ameliyat edilen Cebrail Korkmaz'ın gözlem altına tutulduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ASLAN UYUŞTURUCU İĞNE İLE VURULMUŞTU

Öte yandan kaçtıktan sonra yakalanırken uyuşturucu iğne vurularak uyutulan aslan ise sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar kafesine konuldu. Kısa süreli paniğin yaşandığı ve durumun normale döndüğü hayvanat bahçesinde ziyaretçiler ağırlanmaya devam ediliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...