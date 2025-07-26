Kafesler patladı, haberi duyan baraja koştu
Kastamonu'da bir barajda bulunan somon çiftliğinin kafesi yırtıldı. Binlerce balığın baraj gölüne dağıldığı haberini alanlar, oltalarını kapıp baraja koştu.
Kastamonu'nun Devrekani ile Taşköprü ilçesinde Bük Deresi üzerinde sulama amacıyla 1993 yılında inşa edilen Kulaksızlar Barajı'nda Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait kafeslerde yırtılma meydana geldi.
Kafeslerin yırtılması neticesinde binlerce somon baraj göletine yayıldı.
Haberi duyan vatandaşlar ise oltasını alarak barajın yolunu tuttu.
Kastamonu'nun Merkez, Taşköprü ilçeleri başta olmak üzere, çevre ilçelerden ve il dışından gelen olta balıkçıları, yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.
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