Kafesler patladı, haberi duyan baraja koştu

Kastamonu'nun Devrekani ile Taşköprü ilçesinde Bük Deresi üzerinde sulama amacıyla 1993 yılında inşa edilen Kulaksızlar Barajı'nda Türk somonu üretimi yapan firmalardan birine ait kafeslerde yırtılma meydana geldi.

Kafeslerin yırtılması neticesinde binlerce somon baraj göletine yayıldı.

Haberi duyan vatandaşlar ise oltasını alarak barajın yolunu tuttu.

Kastamonu'nun Merkez, Taşköprü ilçeleri başta olmak üzere, çevre ilçelerden ve il dışından gelen olta balıkçıları, yakaladıkları balıkları evlerine götürdü.