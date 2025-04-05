Kafesten kaçan 2 ton levrek denize dağıldı: Duyan sahile geldi

Gündoğdu Sahili'nden yaklaşık 2 kilometre açıktaki denizde üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden birinde bir süre önce ağ değişimi yapıldığı sırada 2 ton balık denize dağıldı.



Kafesten çıkan binlerce balığın denize dağıldığını duyan Rizeliler oltaları ile sahili doldururken, tekneleri ile de denize açıldı. Ancak Trabzon ve Giresun'dan bile gelen balıkçılar umduğunu bulamadı.



Balık tutmak için Giresun'dan geldiğini söyleyen Abdi Boduroğlu, "Sosyal medyadan Rize'de balık kafesinin patladığını duyduk. Sabah geldim ama hiçbir şey tutamadım. Levrek olduğunu söylediler ama görmedim" dedi.

Olayın birkaç gün önce gerçekleştiğini söyleyen Ömer Avcı, "Haberi biraz geç aldık. tutanlar almış. Ama biz tutamadık" diye konuştu.