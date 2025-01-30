Kafkametler'in sahipleri tutuklandı

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi heyet raporunda, gemi donatanı (sahibi) "emniyetli yönetim sistemi"nin gereklerine aykırı davranması nedeniyle yaşanan kazada "tali kusurlu" olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Rapor doğrultusunda gemi donatanı Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö'nün ifadelerine başvuruldu.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen söz konusu 3 gemi donatanı, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

