Kafkas yılanı bir anda saldırdı

Tunceli, doğası ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor.

Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor.

Bu çerçevede doğa koruma görevlisi Murat Özel, Kafkas yılanına rastladı.

Özel, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, yılan bir anda saldırdı.

Yılan daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

KAFKAS YILANI HAKKINDA

Kafkas yılanı (Zamenis hohenackeri) kırbaç yılanıgiller familyasından zehirli olmayan bir yılan türüdür. Tür, Batı Asya ve Orta Doğu'ya endemiktir. Kafkas yılanı; Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Irak, İsrail, Lübnan, Güneybatı Rusya, Suriye ve Türkiye'de bulunmaktadır. Kafkas yılanı 11 santimetrelik kuyruk uzunluğuyla beraber 60 ila 85 cm uzunluğa erişebilir. Yılanın üstü koyu kahverengi lekeli gridir. Yılanın altı kırmızımsı, sarımsı, mermer veya gri beneklidir. Baş bölgesinde, gözden ağzın köşesine kadar uzanan siyah çizgi ve gözün altında dikey siyah çizgi vardır. Kafkas yılanı, küçük kemirgenler, küçük kuşlar ve kertenkelelerle beslenir.