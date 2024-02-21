Kağıt havluların arasından 39 göçmen çıktı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir tırın dorsesinde kağıt havlu balyaları arasında 39 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Arabacı Mahallesi mevkisinde bir TIR’ı durdurdu.



Dorsede yapılan aramada, 20 kağıt havlu balyası içerisinde oluşturulan ahşap bölmelerde 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.O. hakkında adli işlem başlatıldı. Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.



Araştırma sonucu, düzensiz göçmenlerin şüpheliyle 3 bin dolar karşılığında anlaştığı belirlendi.