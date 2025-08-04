Kağıt toplayıcılarına silahlı saldırı: 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kağıt toplayıcı yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çavuşoğlu mahallesinde bulunan sanayi sitesinin girişinde meydana geldi.



İddiaya göre bölgedeki bir iş yeri önünde oturan grubun yanına giden bir şahıs, silahla ateş açtı.



Kurşunların isabet ettiği 2 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların ifadelerinde olayı gerçekleştiren kişinin F.T. olduğunu belirttikleri öğrenildi.

