Kağıt toplayıcısının öldüğü kazada TIR sürücüsü adli kontrolle serbest

Örnekköy Mahallesi Yeni Girne Caddesi'nde kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Kadir Alp (77), ışıklardan yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada araçlara yanan kırmızı ışık yeşile döndüğünde, Otoyol istikametine giden A.E. idaresindeki TIR, aracın kör noktasında bulunduğu iddia edilen Kadir Alp'i görmeyerek aracı hareket ettirdi.

Kadir Alp TIR'ın altında kalırken, TIR sürücüsü kazayı fark ederek aracını durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Kadir Alp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Polis ekipleri tarafından gözaltına alına TIR sürücüsü A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü A.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.