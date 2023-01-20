Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı pazar günü açılacak

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Pazar günü hizmete açılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak metro hattını engelli vatandaşlarla gezen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metrodaki engelli erişimlerini anlattı.
7 istasyondan ulaşan mettro hattının son test sürüşleri yapılırken yeni hat ile 24 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşılabilecek.
İncelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, ''Gerek görme engelliler gerekse fiziksel engelliler için gerçekten mükemmel olmuş.'' dedi.
Yeni hatla birlikte İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten ise 35 dakikada ulaşılabilecek.