Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı pazar günü açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılışı pazar günü yapılacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattını engellilerle birlikte gezdi. Karaismailoğlu yeni metro hattında engelliler için yapılan uygulamaları tanıttı.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı pazar günü açılacak

Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı Pazar günü hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak metro hattını engelli vatandaşlarla gezen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metrodaki engelli erişimlerini anlattı.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı pazar günü açılacak - 1

7 istasyondan ulaşan mettro hattının son test sürüşleri yapılırken yeni hat ile 24 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaşılabilecek.

İncelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, ''Gerek görme engelliler gerekse fiziksel engelliler için gerçekten mükemmel olmuş.'' dedi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı pazar günü açılacak - 2

Yeni hatla birlikte İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten ise 35 dakikada ulaşılabilecek.

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