Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında yangın

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bulunan 12 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahsur kalanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında yangın

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın çatısından düşen odun parçaları otomobile hasar verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

sebebiyle binanın çatısında hasar oluştu.

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