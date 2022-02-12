Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de kendilerinden haber alınamayan 3 kişi ofiste ölü bulundu.



İki gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve iki arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

Sabah saatlerinde beş katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı.

Ölüm nedenlerinin piknik tüpündeki gaz sızıntısı olduğu iddia ediliyor.