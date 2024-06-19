Kağıthane'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Yangın, saat 01.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, İşçi Sokak'ta 5 katlı binada çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı ve alt katlara sıçradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıyı saran alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürmeyi başardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.