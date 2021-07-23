Kağıthane'de alkollü sürücü, park halindeki 5 otomobile çarptı

Kağıthane'de gece saatlerinde hızlı şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü cadde üzerinde bulunan 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Alkollü sürücü ve araçta bulunan bir yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, saat 01:30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkollü sürücü Murat T. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki 5 otomobile çarptı.

Sürücü Murat T. ve yanında bulunan Canan B. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası cadde üzerindeki 5 otomobil ve kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Canan B.'ye olay yerinde müdahale etti.

Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.