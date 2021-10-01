Kağıthane'de arıza yapan otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

İstanbul Kağıthane'de arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı - DHA 01.10.2021 - 04:31

Kağıthane'de arıza yapan otomobile başka bir araç çarptı: 2 yaralı

Kağıthane'de arızalı araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikametinde giden 58 BH 202 plakalı otomobil Çağlayan mevkisinde arıza yaptı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Batuhan K. idaresindeki 34 EJN 446 plakalı otomobil, çekiciye yüklenmeye çalışılan arızalı araca çarptı.

Kazada Batuhan K. ile yanında bulunan Özge Ç. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle Batuhan K'nin otomobilinde gaz kaçağı meydana geldi. Bunun üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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