Kağıthane'de bahçe duvarı aracın üzerine devrildi
29.03.2026 13:41
Duvarın bir kısmı park halindeki aracın üzerine devrildi.
Kağıthane’de etkili olan yağış sonrası bir evin bahçe duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışa dayanamayan bir evin bahçesinde bulunan duvarın bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Çökme sırasında çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çöken duvar nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.