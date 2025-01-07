Kağıthane'de binanın dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Çobançeşme Caddesi'ndeki 4 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle binanın dış kısmında hasar oluştu.

