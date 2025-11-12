Kağıthane’de 6 katlı binada patlama

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.



Çevrede paniğe yol açan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada 1 kişi yaralandı.

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

VALİLİK: DOĞALGAZ KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İstanbul Valiliği'nden Kağıthanede'deki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki patlamanın saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.



Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, “Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir” denildi.