Kağıthane’de 6 katlı binada patlama

12.11.2025 22:42

Son Güncelleme: 12.11.2025 22:55

DHA

İHA

İstanbul Kağıthane’de, 6 katlı bir binanın ikinci katında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın 2. katında henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. 


Çevrede paniğe yol açan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

 

Patlamada 1 kişi yaralandı.  

 

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

 

VALİLİK: DOĞALGAZ KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

 

İstanbul Valiliği'nden Kağıthanede'deki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki patlamanın saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.  


Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, “Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir” denildi. 

