Kağıthane'de Brezilyalı modele silahlı saldırı

Diogo Da Silva'ya WhatsApp üzerinden yabancı bir numaradan 'kargonuz var' şeklinde mesaj geldi.

Diogo Da Silva, evde olmadığını iş yerinde olduğunu belirtince numara üzerinden mesaj atan şüpheli, iş yerine kargosunu bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine Diogo Da Silva, iş yeri adresinin konumunu attı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Diogo Da Silva'yı kargosunu alması için dışarı çağırdı.

ART ARDA ATEŞ EDİLMEYE BAŞLANDI

Diogo dışarı çıktığı anda, kafasında kask olan şüpheli silahla art arda ateş etti. Diogo Da Silva, saldırıdan kaçmaya çalışsa da kurşunlardan ikisi bacağına, biri koluna isabet ederek yaralandı.

Brezilyalı model hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu olan Diogo, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.