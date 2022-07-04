Kağıthane'de çekiçli saldırı: 3 iş yeri ile 2 aracın camlarını kırdı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta saat 05.30 sıralarında iş yerlerine gelenler, sokaktaki 3 iş yeri ve park halindeki iki aracın camlarının kırılmış olduğunu gördü.

İş yerleri ile araçların kurşunlandığını düşünen sokak sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırının çekiçle gerçekleştirildiği tespit edildi. Çevrede yapılan aramalar sonucunda, saldırıda kullanılan çekiç kaldırım kenarında bulundu.



Öte yandan ekipler, mahalledeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve iş yerlerindeki yetkililerin bilgisine başvurdu.

İncelemeler sonucunda çekiçli saldırıyı, çalıştığı kadın iç çamaşırı firmasından bir süre önce çıkarılan Adem K. (56) adlı kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Evinde yakalanarak gözaltına alınan Adem K.'nın, ilk ifadesinde, çekiçle saldırdığı iş yerlerinden biri olan kadın iç giyim firmasından çıkarıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.