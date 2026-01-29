Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi. 19 yaralı

İstanbul Kağıthane Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı kaza yaptı.



Kemerburgaz istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yola devrilen araçtaki 19 kişi yaralandı. İki jandarmanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.



VALİLİK: DURUMLARI STABİL HALE GELDİ



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilerek, "Cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 kişinin tedavileri devam etmektedir. Kazada ağır yaralanan 2 jandarma personelimizin durumları, hastanede yapılan müdahalenin ardından stabil hale gelmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.