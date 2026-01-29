Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 19 yaralı

İstanbul Kağıthane Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı kaza yaptı.



Kemerburgaz istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yola devrilen araçtaki 19 kişi yaralandı. İki jandarmanın durumunun ağır olduğu açıklandı. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.



İstanbul Valiliği kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:



“29.01.2026 Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.