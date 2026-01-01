Kağıthane'de çocuklara çarpan aracın sürücüsü gözaltında

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yeşilce Mahallesi Damar Sokak'ta dün bir pikabın yokuş aşağı ilerlerken karla kaplı yolda kontrolden çıkarak kar topu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E.'ye (8) çarpmasına ilişkin olay yerinden kaçan sürücü F.Y.'nin (28) yakalanması için çalışma yapıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, kazada yaralanan 2 kardeşten F.Z.E. taburcu edilirken, Ö.H.E.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Yeşilce Mahallesi Damar Sokak'ta yokuş aşağı inerken kayan 34 FRT 676 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kar topu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E.'ye (8) çarpmış, çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savrulurken, pikap park halindeki bir otomobile çarparak durabilmişti.

Kazada yaralanan 2 kardeş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.