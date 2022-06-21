Kağıthane’de dondurmacıya silahlı saldırı: Biri çocuk iki yaralı

Kağıthane'de dondurma dükkanına silahla ateş açılması sonucu biri çocuk iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki dondurmacıya gelen iki kişi, dükkana silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.



Saldırıda T.G. (11) ile A.Ş. adlı kişiler bacaklarından yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.



Çevrede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, dükkanda bir süre inceleme yaptı.



Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.