Kağıthane'de fazla hesap tartışması cinayetle sonuçlandı

İstanbul Kağıthane'de "fazla hesap" yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

16 Ekim’de meydana gelen olayda 38 yaşındaki Murat D. eğlenmek için gittiği bir mekanda gelen yüksek hesap nedeniyle çalışanlarla tartıştı.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.



TEK EL ATEŞ ETTİ



Aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi.



Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında silahını çeken Murat D., Zeki Dursun’a bir el ateş etti. Kurşun Zeki Dursun'un bacağına isabet etti.

Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.

KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ



Olayın ardından hastaneye kaldırılan Zeki Dursun, kurşunun atardamarını parçalaması ve fazla kan kaybetmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



Polisin yaptığı incelemenin ardından şüpheli Murat D. gözaltına alındı.



Daha önce poliste 20 kez kaydı bulunan Murat D. ifadesinde, "Bana hakaret ettiler. Özür dilemelerini istediğimde yine üzerime geldiler" dedi.



İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

