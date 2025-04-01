Kağıthane'de feci kaza: Bacağı kopan kadın hayatını kaybetti

Kaza, 19 Mart Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında İstanbul Kağıthane'de bulunan Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede otomobiliyle yokuş aşağı hızla ilerleyen Nurhan Barut direksiyon hakimiyetini kaybetti. Barut otomobiliyle önce park halindeki bir araca ardından kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Gülsüm Akgün'e çarptı. Akgün, kazada ağır yaralandı ve bacağı koptu.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazaya neden olan sürücü Nurhan Barut ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.