Kağıthane'de iş merkezinde yangın paniği



Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinde iddiaya göre binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İş merkezinin çatısından yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.



Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.