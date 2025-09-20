Kağıthane'de iş yeri yangını: Üç kişi dumandan etkilendi
İstanbul Kağıthane'de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane'de bir iş yerinde yangın çıktı.
İmrahor Caddesi'nde, dört katlı iş yerinin ikinci katında başlayan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
ÜÇ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Boya ve kimyasalların tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler tüm katı sararken iş yeri dumanla doldu.
Yangını fark ederek hemen iş yerini boşaltan çalışanlardan üç kişi dumandan etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen üç çalışan hastaneye kaldırdı.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Polis ekipleri, yangının olduğu caddeyi araç trafiğine kapattı.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken araçlar Haliç Köprüsü yönüne yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Çalışmaların ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.
