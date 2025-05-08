Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 can kaybı, 1 yaralı

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 can kaybı, 1 yaralı

Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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