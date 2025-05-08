Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 can kaybı, 1 yaralı
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'ta bulunan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul
- Yangın
- İş Yeri