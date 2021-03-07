Kağıthane'de iş yerini tarayıp kaçan saldırganlar kaza yapınca yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, saat 03.30'da yaşanan olayda, iddiaya göre otomobille sokağa gelen kişi ya da kişiler, uzun namlulu silahlarla apart dairelerin bulunduğu binaya ateş açtı.

Binanın bazı camları isabet alırken saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.



DUR İHTARINA UYMAYAN SALDIRGANLAR KAZA YAPTI



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, saldırganların olduğu otomobil dönmek isterken orta refüje çıktı. Araçtan inen saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı.



SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI



Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde çelik yelek olduğu öğrenilirken, terk edilmiş halde bulunan otomobilde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah bulundu.

Saldırganların kullandığı otomobil detaylı incelemelerin yapılması için emniyetin otoparkına çekilirken, araç üzerinde mermi izlerinin olduğu da görüldü.



İŞ YERİ SAHİBİ BÖLGEDE SÜREKLİ SALDIRI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ



Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada iş yeri sahibi de olay yerine geldi. Bölgede sürekli bu tarz saldırılar olduğunu söyleyen iş yeri sahibi, “Bunlar terörist değil mi? Karakolun 2 sokak aşağısında saldırıya uğruyoruz. Gelin ağabey sıkıntı yok. Adam keleşle giriyorsa siz muhabirsiniz sizde girin. Bu sadece bize değil, Su dükkanını taradılar, öbür dükkanı taradılar, burada dün iki tane daha dükkan taradılar. Yedi yirmi dört burayı tarıyorlar, burada insanlar yaşıyor" dedi.



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