İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı, sağanak nedeniyle çöktü.
Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Caddesi'ndeki istinat duvarı, etkili olan sağanak nedeniyle sabah saatlerinde yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanda güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Kağıthane'de istinat duvarı çöktü
Anadolu AjansıTürkiye
Sağanak yağış Kağıthane'de bir istinat duvarının çökmesine neden oldu.
İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı, sağanak nedeniyle çöktü.