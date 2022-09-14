Kağıthane'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sadabat Viyadüğü'nde kaldırım taşı yüklü kamyon devrildi. Devrilen kamyon ve yola dökülen taşlar nedeniyle Okmeydanı yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Haberler - İHA - DHA 14.09.2022 - 12:15

Kağıthane'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapatıldı

'un Kağıthane ilçesinde saat 11.30 sıralarındaTEM bağlantı yolu Okmeydanı istikametinde ilerleyen kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu Sadabat Viyadüğü üzerinde devrildi.

Devrilen kamyon kasasındaki kaldırım taşları da yola döküldü.

Kazayı gören diğer sürücüler, kamyon sürücüsünü araç içinden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kağıthane'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapatıldı - 1

Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Okmeydanı yönü trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kağıthane'de kamyon devrildi, yol trafiğe kapatıldı - 2

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yola dökülen taşlar toplandı.

Kazaya karışan araçların da kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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