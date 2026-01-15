Kağıthane'de kanlı pusu. 26 yaşındaki Burak aracında öldürüldü
15.01.2026 14:13
IHA
İHA, AA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Burak Tunçel yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde Burak Tunçel (26), aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.