Kağıthane’de kanlı pusu: Defalarca ateş ettiler!

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan İsmet Göksal'a,(28) geçtiği sokak üzerinde pusu kuran 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait 34 VAS 08 plakalı aracıyla seyir halinde olan İsmet Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ateş etmeye devam etti. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.



KISA SÜREDE YAKALANDILAR



Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

