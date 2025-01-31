Kağıthane'de koltuk döşeme atölyesi yandı

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Söğüt Sokak'ta meydana geldi.

8 katlı binanın en alt katında bulunan koltuk döşeme atölyesinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan atölyeyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangının kontrol altına alınması sonrası iş yerinde soğutma çalışması yapıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.