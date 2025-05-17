Kağıthane'de korku dolu anlar: Metrelerce sürüklendi

Hızlanan araç, park halinde olan 34 NV 8711 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 CGM 175 plakalı aracıyla yokuş aşağıya seyreden Elif E., fren yerine gaza bastı.

Kağıthane'de fren yerine gaza basan sürücünün çarptığı araç, bina boşluğuna düştü.

Demir korkulukları kıran otomobil, bina boşluğuna düştü.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri ise sürücü Elif E.'nin tedavisini ayakta yaparak taburcu etti.

Kaza nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yol ise bir süreliğine trafiğe kapandı.

Polis ekiplerinin yaptığı muayenede sürücü Elif E.nin alkollü olmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri tutanak tutarken, boşluğa düşen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.