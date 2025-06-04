Kağıthane'de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü sardı

İstanbul Kağıthane'deki bir atölyede çıkan yangın hızla büyüdü.



Alevler tüm binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi şu sıralarda devam ediyor.



Plastik malzemelerin tutuşması nedeniyle oluşan siyah duman kilometrelerce öteden görülüyor.



İlk tespitlere göre can kaybı ve yaralanma yok.



Yangın nedeniyle bölgede de güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri dışında kimsenin bölgeye yaklaşması istenmiyor.