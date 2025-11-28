Kağıthane'de küfürleşme cinayeti. Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
28.11.2025 10:29
DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, iddiaya göre daha önceden aralarında küfürleşme nedeniyle husumet bulunan iki kişinin kavgası cinayetle son buldu.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde 26 Kasım Çarşamba günü saat 22.20 sıralarında iddiaya göre geçmişte yaşanan küfürleşme nedeniyle aralarında husumet bulunan Haluk Akgül (45) ile Rauf D. (27) arasında yeniden tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Akgül sırtından bıçaklandı. Rauf D. yere düşen Akgün'ün başını yere vurdu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akgül hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Rauf D.'yi, aynı gün Çeliktepe Mahallesi’nde gözaltına alındı. Şüpheli Rauf D. emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Rauf D. “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.