Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 4 yaralı

Ayazma Caddesi'nde sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA