Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra yurt dışına kaçan 3 katil zanlısı Romanya'da yakalandı. Şahısların İnterpol ile yapılan işbirliği neticesinde yakalandıkları ve Türkiye'ye getirilecekleri belirtildi.

Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanlarına suikasttan sonra dün gece yurt dışına kaçtıkları açıklanan 3 zanlı Romanya'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zanlıların İnterpol ile yapılan işbirliği ve takip sonucunda Romanya'da yakalanarak 'ye getirileceği bilirtildi.

Olayla ilgili dün de 4 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kâğıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q., F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q., isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiş, hastaneye kaldırılan F.M.’nın hayati tehlikesi bulunurken, E.K.’nın tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir.

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Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir.

Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan sonra 19 Ağustos 2024 saat 00.48’de (Olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıları belirlenmişti, devam eden çalışmalarda, 20.08.2024 tarihinde İnterpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda, ülkemizden çıkış yaptıkları G.S., T.S ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir.

Her suç ve suçlunun yurtiçinde ve yurtdışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU

İstanbul Kağıthane'de 19 Ağustos'ta yaşanan olayda silahlı kişi ya da kişiler susturucu takılmış silahla Filistinli iş insanlarının bulunduğu araca ateş açmış, 1 kişi ölmüş, Filistinli diğer iş insanı ile birlikte araçtaki Türk koruma yaralanmıştı.

Saldırı sonrası susturucu takılı silahı bırakıp kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlatılmış zanlıların yurt dışına kaçtıkları tespit edilmişti.

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