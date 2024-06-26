Kağıthane'de otobüs şoförü direksiyon başında uyudu iddiası! Resmen dehşet saçtı

Kağıthane'de yokuş yukarı çıktığı esnada şoförün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen İETT otobüsü, park halindeki 4 araca çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane'de otobüs şoförü direksiyon başında uyudu iddiası! Resmen dehşet saçtı

, dün saat 06.20 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün sürücüsü Nizamettin E., yokuş yukarıya çıktığı esnada direksiyon başında uyudu.

Kontrolden çıkan , yol kenarında park halinde olan araçlara çarparak durabildi. Kazada 4 araç hasar görürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Nizamettin E.'nin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olay yerinde inceleme yapan polis tutanak tutarken, otobüs ve araçlar olay yerinden götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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