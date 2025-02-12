Kağıthane'de otomobil yürüyüş yoluna düştü

Bariyeri aşan otomobil, dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna düşerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.