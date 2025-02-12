Kağıthane'de otomobil yürüyüş yoluna düştü
İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere kenarındaki yürüyüş yoluna düştü. Sürücünün alkollü olduğu belirlenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Kağıthane Deresi üzerinde bulunan köprüde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
Bariyeri aşan otomobil, dere kenarında bulunan yürüyüş yoluna düşerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde 2.14 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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