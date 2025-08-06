Kağıthane'de sır ölüm: Tek kurşunla başından vurulmuş halde bulundu

Kağıthane'de dün akşam saatlerinde gizemli bir cinayet meydana geldi.



Durmuş Arıkan’ın eşi Ülkü A., (47) pazar alışverişinden sonra yaşadığı daireye geldi. Ancak Ülkü A., kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi.



Oğlu Abdullah A.'yı (26) arayan kadın içeride olduğunu sandı. Bunun üzerine Abdullah A., komşusu Ali Bilal M.’yi (20) arayarak yardım istedi.



Çilingir yardımıyla içeriye giren Ülkü A. eşi Durmuş Arıkan’ın yatak odasında hareketsiz şekilde yattığını gördü.



ÇİLİNGİRLE EVE GİREN EŞİ BULDU



Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polise ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, başından tek kurşunla vurulan Arıkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada Arıkan’ın Çağlayan’da dış cephe ve mantolama işi yaptığı, olay sırasında evde tek başına olduğu, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı, uyku problemlerinin bulunduğu bundan dolayı psikolojik ilaçlar kullandığı belirlendi.