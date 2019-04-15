İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi Işıklı Sokağı'nda Mesut Toptaş (36) silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Toptaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ise her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya geçişine kapatıp delil çalışması yaptı.
İncelemelerin ardından Mesut Toptaş'ın cesedi morga kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, saldırının ailevi meselelerden kaynaklanmış olabileceği öğrenildi.
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul Kağıthane'deki silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi Işıklı Sokağı'nda Mesut Toptaş (36) silahlı saldırıya uğradı.