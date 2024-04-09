Kağıthane’de sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Saat 21.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup caddede karşılaşıp tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, silahlarını çıkarıp husumetlilerine ateş etmeye başladılar. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.



Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre olay yerinde imceleme yaptı. Olay yerinde 40 adet boş kovan bulundu.

Hastaneye kaldırılan O.Y. ve M.A. hayatını kaybederken, H.Y.’nin ağır yaralı S.Y.’nin ise yaralı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralıların suç kayıtlarının olduğu öğrenildi Hayatını kaybeden O.Y.’nin kasten yaralama, gasp, yağma; hayatını kaybeden diğer şahıs M.A.’nın hırsızlıktan; ağır yaralı olan H.Y.’nin kasten yaralama; yaralı olan S.Y.’nin ise kasten yaralama suçlarının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.