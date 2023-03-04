Kağıthane'de sokak savaş alanına döndü

Sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemelerin ardından araç çekiciye konularak emniyet otoparkına çekildi.

Polis saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.



Sokaktaki esnaf Fatih Koç, saldırı sırasında iş yerinde bulunduğunu belirterek "Otomatik silahla tarandı. Kurşun izleri de orada. Bir tane de karşı binanın camına isabet etti. Olay çok hızlı gelişti, arabadan ateş ettiler. Biz de dükkanda kendimizi can havliyle saklamak zorunda kaldık. Polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi çalışma yaptı. Araçta bir kişinin olduğu söyleniyor. Ateş açılınca arabadan inip aşağı doğru kaçmış galiba. Nedir, ne değildir biz de bilmiyoruz." diye konuştu.