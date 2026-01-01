Kağıthane'de yokuşta kayan pikap, karda oynayan çocuklara çarptı
01.01.2026 21:24
Son Güncelleme: 01.01.2026 21:27
AA
Kağıthane'de karla kaplı yokuşta kayan pikap, kar topu oynayan 2 çocuğa çarptı.
Yeşilce Mahallesi Damar Sokak'ta yokuş aşağı inerken kayan pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kar topu oynayan F.Z.E. (10) ile kardeşi Ö.H.E'ye (8) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savrulurken, pikap park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazada 2 kardeş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeşin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçan pikap sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.