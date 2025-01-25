Kağıthane’de yokuştan kayan otomobil istinat duvarına çarptı

Kaza, Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi.



Bir otomobile yol vermek için park halindeki aracını yerinden çıkaran Feyza Vatan (33), aracın frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuştan kayarak istinat duvarına çarptı.



Kazada sürücü Feyza Vatan otomobil içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.